Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал отсутствие игроков мадридского «Реала» в составе на чемпионат мира 2026.

«Я тренер национальной команды, и меня не волнует, откуда эти игроки. Это игроки сборной; я не смотрю на тот или иной клуб. У меня нет той предвзятости, которая может быть у болельщика. Все, чего я хочу, чтобы эти игроки гордились тем, что представляют национальную команду», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

На групповом этапе его подопечные сыграют против команд Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравии (21 июня) и Уругвая (27 июня). Перед соревнованиями сборная проведет контрольные матчи с Ираком (4 июня) и Перу (9 июня).