Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал отсутствие игроков мадридского «Реала» в составе на чемпионат мира 2026.

«Я тренер национальной команды, и меня не волнует, откуда эти игроки.  Это игроки сборной; я не смотрю на тот или иной клуб.  У меня нет той предвзятости, которая может быть у болельщика.  Все, чего я хочу, чтобы эти игроки гордились тем, что представляют национальную команду», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

На групповом этапе его подопечные сыграют против команд Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравии (21 июня) и Уругвая (27 июня).  Перед соревнованиями сборная проведет контрольные матчи с Ираком (4 июня) и Перу (9 июня).