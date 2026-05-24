Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался об игре голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева.

«Агкацев — один из лучших вратарей нашего чемпионата, но игра на выходах — не самая сильная его сторона. "Краснодар" пропустил четыре гола со стандартов, с угловых, два со штрафных.

Могу сказать, что здесь больше защитники центральные страхуют своего голкипера, Агкацев далеко не ходит. То есть если "Спартак" придумает что‑то в зоне на дальней штанге или на 11‑метровой (отметке), с чирком мяча на дальнюю у них будут шансы», — сказал Талалаев «Матч ТВ».

Матч Суперфинала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» начался в 18:00 мск. После 40 минут встречи «быки» уступают «красно-белым» со счетом 0:1.