«Сандерленд» одолел «Челси» (2:1) в матче последнего 38-го тура АПЛ.
Хозяева открыли счет на 25-й минуте благодаря голу Трая Хама.
На 50-й минуте игрок «Челси» Мало Гюсто оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
Спустя 6 минут игрового времени полузащитник «Челси» Коул Палмер сократил отставание до минимума — 1:2.
2:1
1:0 Трай Хам 25' 1:1 Коул Палмер 56'
Сандерленд: Робин Руфс, Лютсхарел Гертрейда, Норди Мукиэле, Рейнилду Мандава, Трай Хам, Гранит Джака, Ноа Садики, Энцо Ле Фе (Крис Ригг 90'), Нильсон Ангуло (Абиб Диарра 61'), Брайан Бробби (Вильсон Изидор 61'), Luke O'Nien
Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Мало Гюсто (Лиам Дилап 85'), Йоррел Хато (Рис Джеймс 53'), Леви Колвилл, Жоао Педро, Коул Палмер, Мойсес Кайседо (Джош Ачимпонг 85'), Энцо Фернандес, Весли Фофана, Педру Нету (Трево Чалоба 65')
Жёлтые карточки: Нильсон Ангуло 42', Лютсхарел Гертрейда 52', Гранит Джака 73', Абиб Диарра 81', Ноа Садики 89' — Весли Фофана 54', Энцо Фернандес 69', Жоао Педро 90+7', Коул Палмер 90+12'
Красная карточка: Весли Фофана 62' (Челси)
По итогам сезона АПЛ «Челси» занял 10-е место в таблице с 52 очками в активе. «Синие» не смогли пробиться в зону еврокубков. «Сандерленд» расположился на 7-й строчке с 54 баллами.