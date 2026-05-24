Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после матча с «Брентфордом» (1:1) подвел итоги сезона для команды.

«У нас были возможности забить больше одного мяча. В концовке едва не проиграли, но в итоге матч завершился вничью.

Есть сохранились привычки, от которых я хотел бы избавиться. Неприятно пропускать гол в любой момент матча. Слишком часто в этом сезоне, когда мы были лучшей командой на поле, люди этого не замечали, потому что мы создавали недостаточно моментов.

Во многих матчах этого сезона нас ловили на контратаках, и мы пропускали. Мы заслужили выход в Лигу чемпионов. Большую часть сезона мы находились в первой пятерке», — приводит слова Слота ВВС.

Напомним, что «Ливерпуль» финишировал на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ и сыграет в следующем сезоне Лиги чемпионов.