Экс-голкипер «Спартака» Александр Селихов надеется, что красно-белые выиграют у «Краснодара» в финале Кубка России по футболу.

Встреча состоится 24 мая в «Лужниках». Игра начнется в 18:00 мск.

«Буду болеть за "Спартак", желаю им победы, завоевания трофея. Игра будет тяжелой, у нас такой футбол сейчас, что никому легко не бывает. "Спартак" неделю назад играл в Каспийске, и им было здесь очень тяжело», — сказал Селихов «Матч ТВ».

Напомним, в прошлом сезоне Кубок России завоевал ЦСКА.

В прошедшем сезоне РПЛ «Краснодар» занял второе место, а «Спартак» стал четвертым.