Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о поражении от «Спартака» (1:1, по пенальти 3:4) в Суперфинале Кубка России.

«Могли сегодня забивать больше, по пенальти — к сожалению, не получилось так, как с “Динамо”. Под конец сезона у всех уже не было сил, но хочу сказать спасибо команде, у каждого игрока “Краснодара” огромный характер.

У Кордобы было повреждение, он держался в игре сколько мог. С этим связана замена и его не лучшая сегодня игра. Он мечтает о ЧМ, очень надеюсь, что сможет туда поехать.

Второй финал Кубка мы играем в Москве, это всё-таки преимущество московских команд. Я бы хотел, чтобы играли на нейтральной территории, было бы легче. Это не решающий фактор, но когда 60 тысяч болеют за “Спартак”, — это имеет значение.

Пока что не обсуждали серию пенальти с Агкацевым, не хочу на эмоциях об этом говорить с игроками. Стас был близок к сейвам, были моменты и в основное время, это не связано с персоналиями — вся команда переживает одинаково», — передает слова Мусаева корреспондент LiveSport Дмитрий Глухов.