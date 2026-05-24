Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на победу «красно-белых» в матче Суперфинала Кубка России против «Краснодара» (1:1, 4:3 по пен.).

Александр Мостовой globallookpress.com

«Спартак — чемпион, кубок у нас. "Спартак" с трофеем, а "Краснодар", к сожалению, проиграл и чемпионат, и Кубок. Пускай задумываются.

Какие впечатления от матча? Тут важен общий итог. Красивый, некрасивый — был футбол, выиграли — и все. Посмотрите, сколько радости у всех, тем более что "Спартак" эту радость нам преподносит один раз за столько лет, а раньше каждый год что-то выигрывали.

Из игроков никого отдельно выделять не буду — когда победа, все молодцы. Тем более из тех ребят в команде, когда "Спартак" последний раз выигрывал Кубок, их там, наверно, человек пять осталось. Все остальные уже новые, молодцы. И болельщики молодцы», — сказал Мостовой ТАСС.

Напомним, что «Краснодар» упустил чемпионство в РПЛ, проиграв московскому «Динамо» (1:2) в предпоследнем туре. «Зенит» опередил «быков» на 2 балла по итогам сезона.