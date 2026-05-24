Вингер «Милана» Рафаэл Леау может перейти в Английскую Премьер-лигу или чемпионат Турции.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Манчестер Юнайтед», который давно следит за португальским игроком, возобновил интерес к нему в последние дни.

Кроме того, Хакан Сафи — один из кандидатов на пост президента «Фенербахче» — также выразил желание приобрести Леау. Однако переход в турецкий клуб может быть затруднен из-за предстоящих президентских выборов в «Фенербахче» 6-7 июня и высокой зарплаты Рафаэла.

Также есть вероятность, что сам футболист может получить предложение от «Барселоны». Текущий контракт Леау с «Миланом» действует до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне 26-летний игрок сыграл 28 матчей в Серии А, забив девять голов и отдав три результативные передачи.