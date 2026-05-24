Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо подвел итог матча против «Краснодара» (1:1, 4:3 по пенальти в Суперфинале Кубка России.

«Спасибо болельщикам за победу! И в первую очередь спасибо Максименко, несмотря на наше решение поменять его на серию пенальти. Хочу у него попросить прощения, конечно же. Оба наших вратаря молодцы сегодня, в основное время кипер тоже делал много сейвов.

Ощущения от футбола в России? С первого дня я ощущал поддержку и стремился к тому, о чем мы договаривались зимой. Но впереди еще Суперкубок и следующий сезон, мы скоро переключимся на это.

Перед игрой я попросил ребят сделать волшебство. Вчера мы смотрели видео от друзей и родственников футболистов. При такой поддержке мы просто не могли не победить, очень рады.

Мы были лучше, по моему мнению. Не повезло, что они сравняли в те 10 минут, когда у нас появились проблемы. Считаю, что победа сегодня абсолютно заслуженная, хочу поблагодарить всех, кто к ней причастен.

Сломанный Кубок? Я не видел этого даже, честно говоря. Но это наш кубок, и это самое главное. Мы его починим и будем гордиться, он очень важен для всех.

На прошлой неделе мы не смогли добиться третьего места, этим мы разочарованы, поскольку это была наша цель. Сейчас мы радуемся Кубку, но летом и в следующем сезоне мы будем работать и над задачами в РПЛ.

В сложные моменты второго тайма очень помогла поддержка болельщиков, мы словно были на домашнем стадионе. В серии пенальти это особенно сказалось, всех за это хочу поблагодарить», — передает слова Карседо корреспондент LiveSport Дмитрий Глухов.

Напомним, что «Спартак» стал обладателем Кубка России в пятый раз в истории.