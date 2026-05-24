Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо признан лучшим тренером Кубка России сезона-2025/26.

Как сообщает пресс-служба турнира, специалист, возглавивший красно-белых зимой, победил в голосовании болельщиков. Испанца выбрали в опросе почти 20 тысяч человек.

Второе место занял наставник «Краснодара» Мурад Мусаев, набравший около 12 тысяч голосов.

При этом именно «Спартак» и «Краснодар» встретятся в Суперфинале Кубка России. Начало матча запланировано на 18:00 мск. Игра состоится на стадионе «Лужники».