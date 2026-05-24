Один из руководителей «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал слухи о возможном уходе Гарри Кейна из мюнхенского клуба.

Хёнесс заявил, что считает английского нападающего одним из лучших трансферов в истории «Баварии». По словам функционера, клуб традиционно не занимается продажей ключевых игроков, а только их приобретением.

«Кейн определённо не уйдёт из “Баварии”. Интерес со стороны “Барселоны”? У неё всё равно нет денег», — сказал Хёнесс Die Welt.

Напомним, что в текущем сезоне Кейн стал одним из лидеров команды и помог «Баварии» выиграть Бундеслигу и Кубок Германии. В чемпионате Германии форвард провёл 31 матч, забил 36 голов и сделал пять результативных передач.