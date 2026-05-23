Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Барселоны» на матч 38-го тура испанской Примеры.

«Валенсия»: Димитриевский, Нуньес, Таррега, Васкес, Угринич, Родригес, Лопес, Герра, Пепелу, Риоха, Дуро.

«Барселона»: Щенсный, Эрик Гарсия, Гави, Араухо, Бальде, Берналь, Ферран Торрес, Гави, Ольмо, Рашфорд, Левандовский.

Матч между этими командами состоится сегодня, 23-го мая в 22:00 мск.

«Барселона» гарантировала себе чемпионство в Примере, набрав 94 очка. «Валенсия» — на 9-й строчке (46).