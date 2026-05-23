Известный российский нападающий Фёдор Смолов сообщил, что у него появилась возможность возобновить свою карьеру в российской Премьер-лиге.

«Я буквально два дня назад по телефону разговаривал с Андреем Викторовичем Талалаевым, главным тренером "Балтики", позвал его на подкаст, это состоится, он мне подтвердил. И он меня пригласил на следующий сезон рассмотреть возвращение в футбол.

Честно скажу, что у меня есть собственная программа по чемпионату России, и мне приходится смотреть много матчей, "приходится" — ключевое в этом предложении. Приходится смотреть много того, что мне не очень нравится. И нет, не скучаю. И, скорее всего, да, я закончил», — сказал Смолов в интервью «Okko Спорт».

Последним клубом 36-летнего Смолова был «Краснодар», с которым он в прошлом сезоне выиграл золотые медали РПЛ. Талалаев тренировал нападающего в юношеской сборной России.