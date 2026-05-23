Иван Сергеев, нападающий московского «Динамо», присоединился к сборной России для участия в летнем сборе, как информирует пресс-служба РФС.

По информации, 21-летний игрок заменил Дмитрия Воробьева из «Локомотива», который получил травму в последнем матче сезона.

В рамках летнего сбора сборная России проведет три товарищеских матча: 28 мая сыграет с Египтом в Каире, 5 июня встретится с Буркина-Фасо в Волгограде, а 9 июня сыграет с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.

В сезоне 2025/26 Иван Сергеев принял участие в 40 матчах за «Динамо», забив 12 голов и отдав четыре результативные передачи во всех турнирах.