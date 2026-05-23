Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил перспективы Дмитрия Игдисамова возглавить ЦСКА на постоянной основе.

Дмитрий Игдисамов globallookpress.com

«Это решение принимают руководители ЦСКА. Они его хорошо знают, он воспитал целую группу игроков, у них хорошо работала вся академия в это время, и именно Игдисамов воспитал этих игроков. Наверное, эти основания учли руководители. Когда-то же надо начинать, ничего страшного! И я думаю, у него есть все основания стать главным тренером и добиться успеха.

Ему важно дать возможность сделать долгосрочный проект? Долгосрочных проектов в таких командах никогда не бывает. Проекты бывают по задачам: будет хороший сезон и будут победы — значит, будет долго работать, а не будет этих побед — уволят сразу. Поэтому ждать болельщики не могут, они хотят результат сегодня и сейчас», — цитирует Семина «Советский спорт».

Игдисамов возглавил ЦСКА за два тура до окончания сезона РПЛ после увольнения Фабио Челестини. Под руководством россиянина армейцы вылетел из Кубка России и занял итоговое пятое место в чемпионате страны, набрав 51 балл.