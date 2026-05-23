Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил перспективы Дмитрия Игдисамова возглавить ЦСКА на постоянной основе.
«Это решение принимают руководители ЦСКА. Они его хорошо знают, он воспитал целую группу игроков, у них хорошо работала вся академия в это время, и именно Игдисамов воспитал этих игроков. Наверное, эти основания учли руководители. Когда-то же надо начинать, ничего страшного! И я думаю, у него есть все основания стать главным тренером и добиться успеха.
Ему важно дать возможность сделать долгосрочный проект? Долгосрочных проектов в таких командах никогда не бывает. Проекты бывают по задачам: будет хороший сезон и будут победы — значит, будет долго работать, а не будет этих побед — уволят сразу. Поэтому ждать болельщики не могут, они хотят результат сегодня и сейчас», — цитирует Семина «Советский спорт».
Игдисамов возглавил ЦСКА за два тура до окончания сезона РПЛ после увольнения Фабио Челестини. Под руководством россиянина армейцы вылетел из Кубка России и занял итоговое пятое место в чемпионате страны, набрав 51 балл.