В финальном матче Кубка Шотландии встретились «Селтик» и «Данфермлайн». «Кельты» одержали победу со счётом 3:1.
На 19-й минуте Дайдзэн Маэда забил первый гол, выведя «Селтик» в лидеры. Арне Энгелс удвоил преимущество на 36-й минуте. Келечи Ихеаначо забил третий гол на 73-й минуте. Джош Купер отыграл один мяч на 80-й минуте.
«Селтик» завоевал Кубок Шотландии в 43-й раз. По итогам сезона-2025/2026 команда также стала чемпионом страны и дошла до финала Кубка шотландской лиги, где уступила «Сент-Миррену» в решающем матче со счётом 1:3.