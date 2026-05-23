Завершились три встречи 38-го тура Ла Лиги.

«Алавес» дома не смог удержать победу в матче с «Райо Вальекано», уступив со счетом 1:2.

Первый гол в матче забил Тони Мартинес на 13-й минуте встречи. Серхио Камельо сравнял счет на 73-й минуте.

Результат матча Алавес Витория 1:2 Райо Вальекано Мадрид 1:0 Тони Мартинес 13' 1:1 Серхио Камельо 73' 1:2 Ранди Нтекья 90' Алавес: Антонио Сивера, Факундо Теналья, Вилле Коски, Виктор Парада ( Карлос Бенавидес 33' ), Пабло Ибаньес ( Денис Суарес 76' ), Антонио Бланко, Хон Гуриди ( Андер Гевара 84' ), Абде Реббах, Лукас Бое ( Ibrahim Diabate 84' ), Тони Мартинес, Angel Perez Райо Вальекано: Дани Карденас, Альфонсо Эспино, Нобель Менди, Абдул Мумин ( Пате Сисс 61' ), Иван Балью ( Андрей Рациу 88' ), Ранди Нтекья, Альваро Гарсия ( Хорхе де Фрутос 46' ), Педро Диас, Херард Гумбау, Оскар Валентин ( Александр Алемао 62' ), Карлос Мартин ( Серхио Камельо 38' ) Жёлтые карточки: Абде Реббах 79', Факундо Теналья 88' — Серхио Камельо 54', Пате Сисс 64'

Статистика матча 11 Удары в створ 7 0 Удары мимо 6 49 Владение мячом 51 10 Угловые удары 5 3 Офсайды 3 13 Фолы 14

«Райо» завершил сезон на восьмом месте с 50 баллами, «Алавес» (42) — четырнадцатый в таблице.

В параллельной встрече «Бетис» дома оказался «Леванте» — 2:1.

На гол Эз Абде на 5-й минуте валенсийцы ответили точным ударом Карлоса Эспи на 45+1-й минуте. Пабло Форналс вновь вывел вперед хозяев на 68-й минуте и этот гол оказался победным для андалусийцев.

«Бетис» с 60 очками завершил сезон на пятой строчке. «Леванте» с 42 баллами опустился на 16-е место, но остался в Ла Лиге.

В еще одной игре «Жирона» и «Эльче» не выявили победителя — 1:1.

«Эльче» открыл счет на 39-й минуте после гола Альфаро Родригеса. «Жирона» ответила точным ударом Арно Мартинеса на 48-й минуте.

Если «Эльче» ничьи хватило ничьей для сохранения места в Ла Лиге с 43 очками и итоговым 15-м местом, то «Жироне» с 41 баллом по итогам сезона придется покинуть Ла Лигу с предпоследнего, 19-го места.