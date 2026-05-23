Завершились три встречи 38-го тура Ла Лиги.
«Алавес» дома не смог удержать победу в матче с «Райо Вальекано», уступив со счетом 1:2.
Первый гол в матче забил Тони Мартинес на 13-й минуте встречи. Серхио Камельо сравнял счет на 73-й минуте.
Результат матча
«Райо» завершил сезон на восьмом месте с 50 баллами, «Алавес» (42) — четырнадцатый в таблице.
В параллельной встрече «Бетис» дома оказался «Леванте» — 2:1.
На гол Эз Абде на 5-й минуте валенсийцы ответили точным ударом Карлоса Эспи на 45+1-й минуте. Пабло Форналс вновь вывел вперед хозяев на 68-й минуте и этот гол оказался победным для андалусийцев.
«Бетис» с 60 очками завершил сезон на пятой строчке. «Леванте» с 42 баллами опустился на 16-е место, но остался в Ла Лиге.
В еще одной игре «Жирона» и «Эльче» не выявили победителя — 1:1.
«Эльче» открыл счет на 39-й минуте после гола Альфаро Родригеса. «Жирона» ответила точным ударом Арно Мартинеса на 48-й минуте.
Если «Эльче» ничьи хватило ничьей для сохранения места в Ла Лиге с 43 очками и итоговым 15-м местом, то «Жироне» с 41 баллом по итогам сезона придется покинуть Ла Лигу с предпоследнего, 19-го места.