Завершились три встречи 38-го тура Ла Лиги.

Тони Мартинес («Алавес») globallookpress.com

«Алавес» дома не смог удержать победу в матче с «Райо Вальекано», уступив со счетом 1:2.

Первый гол в матче забил Тони Мартинес на 13-й минуте встречи. Серхио Камельо сравнял счет на 73-й минуте.

Результат матча

АлавесВиторияАлавес1:2Райо ВальеканоРайо ВальеканоМадрид
1:0 Тони Мартинес 13' 1:1 Серхио Камельо 73' 1:2 Ранди Нтекья 90'
Алавес:  Антонио Сивера,  Факундо Теналья,  Вилле Коски,  Виктор Парада (Карлос Бенавидес 33'),  Пабло Ибаньес (Денис Суарес 76'),  Антонио Бланко,  Хон Гуриди (Андер Гевара 84'),  Абде Реббах,  Лукас Бое (Ibrahim Diabate 84'),  Тони Мартинес,  Angel Perez
Райо Вальекано:  Дани Карденас,  Альфонсо Эспино,  Нобель Менди,  Абдул Мумин (Пате Сисс 61'),  Иван Балью (Андрей Рациу 88'),  Ранди Нтекья,  Альваро Гарсия (Хорхе де Фрутос 46'),  Педро Диас,  Херард Гумбау,  Оскар Валентин (Александр Алемао 62'),  Карлос Мартин (Серхио Камельо 38')
Жёлтые карточки:  Абде Реббах 79',  Факундо Теналья 88'  —  Серхио Камельо 54',  Пате Сисс 64'

«Райо» завершил сезон на восьмом месте с 50 баллами, «Алавес» (42) — четырнадцатый в таблице.

В параллельной встрече «Бетис» дома оказался «Леванте» — 2:1.

На гол Эз Абде на 5-й минуте валенсийцы ответили точным ударом Карлоса Эспи на 45+1-й минуте.  Пабло Форналс вновь вывел вперед хозяев на 68-й минуте и этот гол оказался победным для андалусийцев.

«Бетис» с 60 очками завершил сезон на пятой строчке.  «Леванте» с 42 баллами опустился на 16-е место, но остался в Ла Лиге.

В еще одной игре «Жирона» и «Эльче» не выявили победителя — 1:1.

«Эльче» открыл счет на 39-й минуте после гола Альфаро Родригеса.  «Жирона» ответила точным ударом Арно Мартинеса на 48-й минуте.

Если «Эльче» ничьи хватило ничьей для сохранения места в Ла Лиге с 43 очками и итоговым 15-м местом, то «Жироне» с 41 баллом по итогам сезона придется покинуть Ла Лигу с предпоследнего, 19-го места.