Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев высказался о победе тольяттинской команды по сумме двух стыковых матчей против «Ротора» (2:0 и 0:1).

«После переходных матчей нет эмоций. Тяжёлые игры. Мне кажется, это квинтэссенция текущего сезона.

Вроде бодро начали, было видно, что команда может. Но на нервах и ножах вынуждены сохранять свою прописку в РПЛ», — сказал Клюшев Чемпионату.

По итогам сезона РПЛ «Акрон» занял 14-е место в таблице с 27-ю очками в активе, сохранив прописку в высшем дивизионе через стыковые матчи.