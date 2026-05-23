Заслуженный мастер спорта, полузащитник «Рубина» Олег Иванов считает наставника «Спартака» Хуана Карлоса Карседо сильнейшим тренером весеннего отрезка сезона.
«Если отталкиваться исключительно от второй половины сезона, лучшим тренером РПЛ я бы назвал Хуана Карлоса Карседо. С его приходом "Спартак" преобразился. Испанец вернул в опорную зону Литвинова и поверил в Зобнина, который номинально занимает позицию левого защитника, но часто смещается в середину поля. Всё это создаёт правильный хаос в атаке, где сейчас задействовано семь человек.
Плюс явно прибавил Барко. Весенний отрезок он провёл гораздо сильнее, чем лето и осень 2025 года. Больше не падает при первом же контакте с соперником, лучше держит борьбу. Наша футбольная мясорубка его уже не пугает. А главное, теперь может спокойно импровизировать, зная, что за спиной в любой момент готовы подстраховать Зобнин, Умяров и Литвинов.
Но 12 туров — слишком маленький срок, чтобы претендовать на звание лучшего тренера чемпионата», — написал Иванов для «СЭ».
Карседо возглавил красно‑белых в зимнюю паузу и финишировал с командой на четвёртом месте. Завтра, 24 мая, команда сыграет в финале Кубка России против «Краснодара».