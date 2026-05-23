Заслуженный мастер спорта, полузащитник «Рубина» Олег Иванов считает наставника «Спартака» Хуана Карлоса Карседо сильнейшим тренером весеннего отрезка сезона.

Хуан Карлос Карседо globallookpress.com

«Если отталкиваться исключительно от второй половины сезона, лучшим тренером РПЛ я бы назвал Хуана Карлоса Карседо. С его приходом "Спартак" преобразился. Испанец вернул в опорную зону Литвинова и поверил в Зобнина, который номинально занимает позицию левого защитника, но часто смещается в середину поля. Всё это создаёт правильный хаос в атаке, где сейчас задействовано семь человек.

Плюс явно прибавил Барко. Весенний отрезок он провёл гораздо сильнее, чем лето и осень 2025 года. Больше не падает при первом же контакте с соперником, лучше держит борьбу. Наша футбольная мясорубка его уже не пугает. А главное, теперь может спокойно импровизировать, зная, что за спиной в любой момент готовы подстраховать Зобнин, Умяров и Литвинов.

Но 12 туров — слишком маленький срок, чтобы претендовать на звание лучшего тренера чемпионата», — написал Иванов для «СЭ».

Карседо возглавил красно‑белых в зимнюю паузу и финишировал с командой на четвёртом месте. Завтра, 24 мая, команда сыграет в финале Кубка России против «Краснодара».