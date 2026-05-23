Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что у Ролана Гусева могло быть неплохое будущее на посту главного тренера бело‑голубых, и сожалеет о принятом руководством решении заменить его на Стефана Шварца.

«Мне жалко, что Гусев ушёл. Молодой специалист, хорошо провёл вторую часть сезона. В Кубке неплохо выступал, чуть‑чуть не хватило. А как он с "Краснодаром" свою команду настроил — это достойно уважения. Не знаю, почему его не оставили. Мне кажется, что у него могло быть хорошее будущее в "Динамо".

Он там играл, болельщики его любят. И как он сыграл с "Краснодаром", думаю, теперь многие будут помнить. Поэтому я бы дал ему шанс. Посмотрим, как другой тренер справится с этой задачей, потому что перед "бело‑голубыми" всегда ставятся высокие задачи», — сказал Булыкин «Матч ТВ».

С нового сезона командой будет руководить немец Стефан Шварц, а с Гусевым не был продлён контракт. Ранее 48‑летний специалист уже возглавлял «Динамо», но покинул команду в 2022 году. В этом сезоне московский клуб финишировал в таблице РПЛ на седьмом месте.