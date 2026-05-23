Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что у Ролана Гусева могло быть неплохое будущее на посту главного тренера бело‑голубых, и сожалеет о принятом руководством решении заменить его на Стефана Шварца.

Ролан Гусев globallookpress.com

«Мне жалко, что Гусев ушёл.  Молодой специалист, хорошо провёл вторую часть сезона.  В Кубке неплохо выступал, чуть‑чуть не хватило.  А как он с "Краснодаром" свою команду настроил — это достойно уважения.  Не знаю, почему его не оставили.  Мне кажется, что у него могло быть хорошее будущее в "Динамо".

Он там играл, болельщики его любят.  И как он сыграл с "Краснодаром", думаю, теперь многие будут помнить.  Поэтому я бы дал ему шанс.  Посмотрим, как другой тренер справится с этой задачей, потому что перед "бело‑голубыми" всегда ставятся высокие задачи», — сказал Булыкин «Матч ТВ».

С нового сезона командой будет руководить немец Стефан Шварц, а с Гусевым не был продлён контракт.  Ранее 48‑летний специалист уже возглавлял «Динамо», но покинул команду в 2022 году.  В этом сезоне московский клуб финишировал в таблице РПЛ на седьмом месте.