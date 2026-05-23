Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета поставил перед своими игроками задачу выиграть Лигу чемпионов.

«Мы подняли планку после победы в АПЛ. Вот где мы находимся сейчас, и теперь нам нужно перейти на следующий уровень. Следующий этап состоится через шесть дней в Будапеште: нам предстоит отправиться туда и выиграть Лигу чемпионов, и мы это понимаем.

Сейчас наша единственная цель — достичь этой задачи. Энергия вокруг просто невероятна: и среди ребят, и вообще среди всех, потому что у нас много семей, много людей, которые знают друг друга, много тех, кто связан с клубом и окружает его.

Вы видите радость, но видите и амбиции. Мы уже многого добились, но теперь хотим завоевать этот титул.

И, учитывая путь, который мы прошли в Лиге чемпионов в этом сезоне, я думаю, нам следует быть полностью уверенными в том, что у нас есть все возможности, чтобы поехать и выиграть её», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Решающий поединок в Лиге чемпионов пройдет 30 мая в Будапеште в 19:00 (мск). Соперником «Арсенала» будет французский «ПСЖ».