Колумбийский центральный защитник Кевин Андраде поделился эмоциями от своего перехода в петербургский «Зенит» из калининградской «Балтики».

Кевин Андраде fc-zenit.ru

«Я очень счастлив, это огромная радость для меня и моей семьи, всех, кто меня окружает. Это серьезный шаг в моей карьере, который открывает передо мной множество классных возможностей — и я надеюсь, что смогу воспользоваться ими наилучшим образом. Я знал о "Зените" достаточно, потому что близко общаюсь с колумбийцами, которые играли и играют здесь. Скажу честно, с первого дня на российской земле моей целью было играть в таком клубе, как "Зенит".

Главное — стать чемпионом, потому что этот клуб всегда борется за победу во всех турнирах. Это задача номер один. Хочу провести здесь много лет и приносить радость людям, как это было на предыдущих этапах моей карьеры. Знаю, что в "Зените" очень высокие требования, и я рассчитываю соответствовать им», — сказал 26-летний футболист сайту «Зенита».

Сегодня, 23 мая, стало известно о трансфере Кевина Андраде в «Зенит». За калининградский клуб он выступал с января 2024 года. Всего в минувшем сезоне он провёл 32 матча и забил один мяч.