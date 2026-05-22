Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Константин Зырянов высказался о выступлении форварда Джона Дурана за команду.

«У него была хорошая мотивация. Ему надо было попасть на чемпионат мира. И это самая главная мотивация. Ну, человек решил, наверное, не ехать на чемпионат мира. Конкурируя с Сашей Соболевым, он ему проиграл. Вернее, Саша Соболев выиграл конкуренцию у Дурана.

Соболев? Знаете, Саша переосмыслил. И я с ним беседовал, и Сергей Богданович очень много. Мы объясняли с высоты своего игроцкого опыта, как мы поступали в той или иной ситуации. Я Саше рассказывал, как я выступал и какие у меня перепады в игре были. Он прислушивался, кивал головой, говорит: "Да, я прекрасно понимаю". И, конечно, здесь такой интересный факт, что у Саши родился второй ребенок. Это тоже сподвигло его, может быть, больше думать о футболе. И весной Соболев совсем другой футболист был», — цитирует Зырянова «Матч ТВ».

Соболев провел 28 матчей в завершившемся сезоне, в которых забил 10 голов и отдал две голевые передачи.