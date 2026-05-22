Португальский тренер Жорже Жезуш заявил, что летом может вернуться к работе в Турции и возглавить один из местных топ-клубов.

Специалист отметил, что болельщики «Фенербахче» могут рассчитывать на его возвращение, однако интерес к нему проявляет не только этот клуб.

«В Турции три большие команды: “Фенербахче”, “Галатасарай” и “Бешикташ”. Из этих трёх клубов предложения были от двух. Вторую команду пока оставлю в секрете», — сказал Жезуш A Bola.

При этом тренер подчеркнул, что готов рассмотреть варианты продолжения карьеры в Европе.

Напомним, что под руководством Жезуша «Аль-Наср» выиграл чемпионат Саудовской Аравии, а сам специалист, по сообщениям СМИ, планирует покинуть клуб этим летом.