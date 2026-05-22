Президент «Реала» Флорентино Перес высказался об уходе защитника команды Давида Алабы после оконания нынешнего сезона.

«После ухода Давида Алабы к нему останется любовь всех мадридцев за его преданность, трудолюбие и культовый образ на нашем пути к 14-му трофею Лиги чемпионов (Алаба поднимает над головой стул, когда празднует трофеи клуба), символизирующий празднование победы, которая теперь является частью истории нашего клуба.

"Реал" Мадрид всегда будет его домом», — написано в сообщении клуба.

Напомним, что Алаба пополнил состав «Реала» в 2021-м году. Австриец провел за «сливочных» 131 матч, забил 5 голов и сделал 9 голевых передач.