Защитник «Реала» Давид Алаба покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Реал Мадрид хочет выразить благодарность и всю свою любовь игроку, который был частью команды, ознаменовавшей один из самых успешных периодов в нашей истории.

"Реал" желает Давиду Алабе и его семье всего наилучшего на новом этапе их жизни. В эту субботу на стадионе "Сантьяго Бернабеу" ему отдадут дань уважения в связи с заключительным матчем нашей команды в чемпионате», — гласит заявление клуба.

Алаба перешел в «Реал» летом 2021 года. За этот период австриец принял участие в 131 матче во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами.

Напомним, что «Реал» по итогам текущего сезона остался без титулов.