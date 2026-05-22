Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался об игре форварда команды Манфреда Угальде в этом сезоне.

Манфред Угальде
Манфред Угальде globallookpress.com

«Он резкий, может обыграть и убежать.  Я бы не сказал, что не забивной.  Угальде забивной, просто делает не так часто.  У него бывает какой-то период, когда он забивает-забивает, а потом бах — долгий период без голов.  С чем связано?  Тяжело сказать.  Надо находиться в команде и знать человека.  Как нападающий он мне нравится.  Не могу сказать, что он выпадает из игры.  Угальде делает много работы, всегда опасен в штрафной.  Этот человек умеет создавать моменты, может забить какой-то нереальный гол.  При этом он достаточно много играет в основном составе», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».

Костариканец провел 29 матчей в рамках РПЛ и забил пять голов.