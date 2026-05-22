Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал работу с форвардом команды Криштиану Роналду.

«Никто не может сказать о Криштиану больше, чем сам футбол. Его долголетие на этом уровне исключительно.

Он гораздо больше, чем игрок, он эталон. Его постоянный успех объясняется его стремлением совершенствоваться с каждым днем. Он не позволяет своим прошлым достижениям ослабить его. Человеку свойственно, достигнув своей мечты, частично утратить чувство голода. Но Криштиану — полная противоположность: его голод возобновляется день ото дня. Это то, что больше всего впечатляет наш тренерский штаб.

Сегодня он привносит в нашу команду несколько вещей. Во-первых, талант: он забивает голы, создает пространство в штрафной, что очень важно. Во-вторых, опыт: ни у кого из остальных игроков нет такого опыта действий в ключевые моменты, как у него. И, наконец, его безупречное отношение к делу и самоотдача. Вот почему он такой важный капитан», — цитирует Мартинеса L’Equipe.

Напомним, что смог стать чемпионом Саудовской Аравии вместе с «Аль-Насром», на два очка опередив «Аль-Хиляль».