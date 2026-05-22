Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал слухи о возможном уходе Хосепа Гвардиолы с поста наставника «Манчестер Сити».

Луис Энрике globallookpress.com

Испанский специалист признался, что не хотел бы видеть подобного развития событий и надеется, что Гвардиола продолжит работу в английском клубе.

«Не думаю, что Гвардиола после "Сити" возглавит сборную Италии, но такой вариант нельзя исключать. Мне хотелось бы видеть Пепа в деле на самом высоком уровне ещё много лет. Это исключительный тренер», — сказал Энрике Movistar.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном уходе Гвардиолы из «Манчестер Сити» по окончании сезона. В нынешнем розыгрыше АПЛ команда за тур до финиша занимает второе место и не смогла защитить чемпионский титул.