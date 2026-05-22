Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос, о возможной покупке нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса и форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холланна.

«Возможная покупка Холанна и Альвареса? О трансферах напоказ не идет и речи. Болельщики понимают, что у нас сильная команда.

Мы не вычеркиваем никого из списка, потому что "Барселона" может претендовать на лучших игроков. Мы — те, кто устанавливает условия», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось о том, что Тьяго Алькантара покинул тренерский штаб Ханса‑Дитера Флика.