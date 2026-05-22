Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Штутгартом» в финале Кубка Германии.

«Я никогда раньше не играл в финале Кубка Германии, но играл в других финалах. Я взял свой первый Кубок Англии, когда команда не могла победить в нём 40 лет. Победа здесь — это всегда исторический момент. "Штутгарту" это удалось в прошлом году. В этом сезоне вся команда говорит об этом кубке с самого первого дня. Это показывает, что "Бавария" высоко ценит этот трофей. Мы хотим вернуть его в Мюнхен.

Когда ты пять раз играл со "Штутгартом", пять раз против одного и того же тренера, ты, очевидно, знаешь своих соперников вдоль и поперёк. В конце концов, как сказал Себастьян Хёнес, бывают моменты, когда ты веришь, что если будешь продолжать в том же духе, то сможешь добиться успеха. Но ты также видишь моменты, когда они могут нас победить. Мы просто хотим выйти на завтрашний матч и быть абсолютно уверенными в своих силах. Мы знаем, как сложно противостоять этим соперникам», — цитирует Компани клубная пресс-служба.

«Бавария» и «Штутгарт» сойдутся между собой в субботу, 23 мая. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.