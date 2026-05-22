В «Наполи» продолжается работа над сменой главного тренера после ухода Антонио Конте.

По информации инсайдера Николо Скиры, главным кандидатом на пост наставника неаполитанского клуба стал главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно. Руководство «Наполи» рассматривает 47-летнего специалиста как приоритетный вариант и уже ведёт с ним активные переговоры.

Отмечается, что клуб готов предложить тренеру контракт сроком на два года с опцией продления ещё на один сезон. В Неаполе высоко оценивают стиль Итальяно, ориентированный на атакующий футбол.