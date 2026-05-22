Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса принял решение покинуть свой пост после чемпионата мира 2026 года.

«Наша работа завершается чемпионатом мира. Буду всегда благодарен Уругваю за то, что он позволил мне насладиться таким соревнованием, как чемпионат мира», — приводит слова Бьелсы издание Globo.

Сейчас знаменитому тренеру 70 лет, Уругвай он возглавил в 2023 году и привёл к бронзе на Кубке Америки‑2024.

Бьелса также известен по работе в сборной Аргентины, испанских «Эспаньоле» и «Атлетико» (Бильбао), французских «Лилле» и «Марселе», итальянском «Лацио», английском «Лидсе».

Соперниками Уругвая на групповом этапе ЧМ‑2026 станут Испания, Кабо‑Верде и Саудовская Аравия.