Футбольный агент Лекка Де Камарго, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса, высказался о будущем хавбека в московской команде.

Матеус Алвес globallookpress.com

«Матеус хочет остаться в ЦСКА. Небольшие повреждения и предыдущий главный тренер ЦСКА помешали ему в 2026 году. Но Алвес уйдёт только в том случае, если он не нужен ЦСКА. В наши планы не входит переход в другой клуб», — приводит слова агента « Чемпионат ».

В минувшем сезоне Алвес принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.