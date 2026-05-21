Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Арсена Захаряна из команды этим летом.

Арсен Захарян globallookpress.com

Ранее сообщалось, что баскский клуб готов рассмотреть продажу 22-летнего россиянина не менее чем за 14 млн евро — либо в виде прямого трансфера, либо как обязательство выкупа при аренде.

Однако в клубе подчеркнули, что на данный момент не рассматривают расставание с игроком.

«Сезон ещё даже не закончился, а уже есть такие слухи. Тренер и клуб рассчитывают на Арсена», — заявил Мундуате Sport24.

Напомним, за три сезона в Испании Захарян провёл 65 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи, а также стал обладателем Кубка Короля в составе «Реала Сосьедад».