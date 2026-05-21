Испанец Карлес Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера «Тулузы», и руководство клуба приступило к поиску нового наставника.

Йенс Бертель Аску globallookpress.com

По данным авторитетного издания L’Équipe, главным кандидатом на эту должность является Йенс Бертель Аску, возглавляющий шотландский «Мотеруэлл».

По данным источника, руководство «Тулузы» уже контактировало с 43‑летним датчанином, и он дал предварительное согласие. Также на Аску претендует и «Селтик».

По итогам этого сезона «Тулуза» финишировала на 10‑м месте в Лиге 1 с 44 очками. «Мотеруэлл» стал четвёртым в чемпионате Шотландии. Аску работает там с лета 2025 года.