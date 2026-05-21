Испанец Карлес Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера «Тулузы», и руководство клуба приступило к поиску нового наставника.
По данным авторитетного издания L’Équipe, главным кандидатом на эту должность является Йенс Бертель Аску, возглавляющий шотландский «Мотеруэлл».
По данным источника, руководство «Тулузы» уже контактировало с 43‑летним датчанином, и он дал предварительное согласие. Также на Аску претендует и «Селтик».
По итогам этого сезона «Тулуза» финишировала на 10‑м месте в Лиге 1 с 44 очками. «Мотеруэлл» стал четвёртым в чемпионате Шотландии. Аску работает там с лета 2025 года.