«Атлетико» намерен в летнее трансферное окно подписать полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву, сообщает Marca.

Бернарду Силва globallookpress.com

По информации источника, в «Атлетико» рассматривают португальца в качестве замены для Антуана Гризманна. Мадридский клуб продвигается в переговорах с агентом 31-летнего игрока. «Матрасники» готовы предложить игроку контракт, рассчитанный на два года, с возможностью продления ещё на сезон.

Стоит отметить, что футболист покинет «Манчестер Сити» на правах свободного агента по окончанию текущего сезона, в котором он принял участие в 52 матчах во всех турнирах, где отметился тремя голами и пятью результативными передачами.