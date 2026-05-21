Руководство мадридского «Атлетико» проявляет интерес к левому защитнику «Челси» Марку Кукурелье и рассматривает его как приоритетную цель на летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По информации источника, 27-летний испанец входит в число ключевых трансферных целей клуба, однако переговоры могут оказаться непростыми из-за высокой стоимости игрока и интереса со стороны других топ-клубов.

Отмечается, что «Атлетико» понимает сложность сделки, а ориентировочная трансферная стоимость Кукурельи составляет около 50 миллионов евро. Также интерес к защитнику проявляет «Барселона».

В текущем сезоне Марк Кукурелья провёл 33 матча в АПЛ за «Челси», забил один гол и отдал четыре результативные передачи.