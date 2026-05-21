Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев подвел итоги сезона для армейской команды.
«Для ЦСКА сезон провальный. У армейцев всегда стоят высокие задачи и цели — вплоть чемпионства. Мы видели первую часть сезона, когда команда показывала хорошую игру и результат. Во втором этапе чемпионата команду было не узнать. Непопадание ЦСКА хотя бы в тройку — это провальный сезон. Вы сами понимаете, что клуб с такими традициями, амбициями и возможностями должен претендовать только на победу в чемпионате. Это однозначно», — цитирует Газзаева «Чемпионат».
ЦСКА занял пятое место по итогам сезона РПЛ, набрав 51 балл.