Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что армейский клуб может доверить руководство на следующий сезон Дмитрию Игдисамову.

Дмитрий Игдисамов globallookpress.com

«Моя позиция всегда была за то, чтобы в национальном чемпионате работали российские специалисты. Особенно сейчас, в условиях изоляции. Есть много хороших российских специалистов. Что касается Игдисамова, сложно сказать, как он проведёт сезон. Он оставил приятное впечатление по отрезку в конце сезона. Сложно сказать, какое решение примет руководство. Я в любом случае за то, чтобы был российский специалист», — сказал Газзаев «Чемпионату».

39‑летний специалист ранее работал со второй командой ЦСКА и возглавил армейцев после ухода Фабио Челестини. В РПЛ команда провела под его руководством два матча и в обоих одержала победу.