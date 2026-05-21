Заслуженный тренер России Валерий Газзаев считает, что в национальном первенстве следует ввести лимит на легионеров.

«Сейчас опять говорят про легионеров.  У нас говорят про лимит на легионеров среди игроков.  А почему не сделать лимит на иностранных тренеров?  Давайте сделаем такой лимит.  Шварц везде и всё проиграл, а СМИ пишут, что он будет в "Динамо".  Надо давать возможность своим молодым специалистам, иначе они не будут прогрессировать», — сказал Газзаев «Чемпионату».

Недавно в СМИ прошла информация, что Сандро Шварц может вернуться в РПЛ, возглавив московское «Динамо» или ЦСКА.