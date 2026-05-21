Российский тренер Владимир Федотов провёл переговоры с московским «Торпедо», сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

Владимир Федотов globallookpress.com

Ранее пост главного тренера автозаводцев покинул Олег Кононов. При этом, по информации источника, назначение Федотова в клуб выглядит маловероятным.

Отмечается, что специалист запросил зарплату около 5 млн рублей в месяц, а также не проявляет большого интереса к работе в Лиге PARI.

В числе других кандидатов на пост главного тренера «Торпедо» рассматриваются Александр Сторожук, Виктор Булатов, Сергей Игнашевич и Дмитрий Хохлов. С рядом специалистов уже проведены переговоры, однако окончательное решение пока не принято.