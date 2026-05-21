Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о втором подряд выходе команды в финал Лиги чемпионов.

«Я никогда не ставил себе потолков. Если бы в прошлом году мне сказали, что мы снова будем играть в финале Лиги чемпионов, я бы не поверил. Сколько команд реально могут выиграть Лигу чемпионов, когда начинается сезон? Начинают тридцать шесть. Сколько из них могут выиграть Лигу чемпионов? Восемь? Если мы среди них и подходим к решающим стадиям, это наша обязанность.

Но когда ты приходишь в спорт высшего уровня, ты всегда хочешь побеждать. Не бывает такого, что ты выиграл один или два раза и успокоился. Посмотрите на "Реал": у них пятнадцать таких кубков, а они не устают побеждать. На этом уровне от побед не устают. Каждый день — новый стимул, ты хочешь продолжать выигрывать. Потому что потом ты перестанешь выигрывать: никто не побеждает вечно, тем более в таком сложном виде спорта, как футбол», — цитирует Энрике La Nueva Espana.

Напомним, что действующие победители Лиги чемпионов сыграют в финале турнира в текущем сезоне против лондонского «Арсенала». Игра состоится 30 мая.