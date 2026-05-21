Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Фрайбургом» в финале Лиги Европы со счётом 3:0.

Эмери смог выиграть ЛЕ пятый раз в своей тренерской карьере — это рекорд.

«Я не чувствую себя королём в этом турнире.  Ощущаю себя по-настоящему благодарным.  Мы вместе — короли.  Победить было очень сложно, и хорошо сыграть в финале тоже очень сложно. "Фрайбург" заслужил место в титульной игре.  Это очень сильная и хорошая команда с хорошим тренером.  Нужно уважать конкуренцию в Европе, потому что она очень и очень высока.

Выиграть титул и выйти в финал — это очень, очень сложно.  Если команды добираются до финала, значит, они это заслужили», — приводит слова Эмери One Football.