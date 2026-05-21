Полузащитник «Краснодара» Жуан Батчи поделился ожиданиями от предстоящего суперфинала Кубка России против московского «Спартака».

Футболист отметил, что команда подходит к решающему матчу с максимальной концентрацией и серьёзным настроем.

«К финалу Кубка России против "Спартака" мы будем готовиться очень сильно, максимально, как мы готовились ко всем матчам», — заявил Батчи РИА «Новости».

По словам хавбека, предстоящая встреча имеет для команды особое значение, особенно после неудачи в борьбе за чемпионство в РПЛ.

Суперфинал Кубка России между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится 24 мая на стадионе «Лужники». Начало матча — в 18:00 мск.