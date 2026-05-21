Полузащитник «Бетиса» Антони высказался о непопадании в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира.

«Я хотел быть там, но такова жизнь. Очень горжусь тем, чего добился. Не думаю, что это несправедливо; талантливых игроков много», — приводит слова Антони аккаунт El Chiringuito.

В этом сезоне Антони сыграл за «Бетис» в 45 матчах, забив 14 голов и отдав десять результативных передач.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Бразилии оказалась в группе С, где встретится с командами Марокко, Гаити и Шотландии.