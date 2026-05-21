21 мая в 19:45 мск в Волендаме состоится матч полуфинала плей-офф чемпионата Нидерландов за выход в Лигу конференций, в котором «Аякс» сыграет с «Гронингеном».

«Аякс» накануне не выигрывает уже 3 матча подряд. Набрав 56 очков, «аяксиды» финишировали на 5-й позиции в таблице, всего в двух баллах от зоны Лиги Европы.

«Гронинген» завершил основной турнир двумя победами подряд. Благодаря этому команде удалось финишировать на 8-й строчке с 51 пунктом в активе.

В этом сезоне команды обоюдно обыграли друг друга. «Аякс» выиграл 2:0, а «Гронинген» победил 3:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.88.

Котировки букмекеров: 1.92 — победа «Аякса», 3.88 — ничья, 3.89 — победа «Гронингена».

Прогноз ИИ: победа «Аякса» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Аякс» — «Гронинген» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Хотите добавить остроты просмотру? Загляните в наш рейтинг букмекеров — даже символическая ставка превращает обычный матч в настоящий триллер.

Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.