Бывший форвард московского «Динамо» Олег Терехин высоко оценил игру нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

«Лучше всех игроков в минувшем сезоне РПЛ был Кордоба. Если бы не его классная игра, "Краснодар" не добрался бы сейчас до серебряных медалей в чемпионате и до Суперфинала Кубка России.

Он дотащил свою команду. Таких ярких игроков во всем чемпионате я больше нигде не вижу», — сказал Терехин «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Кордоба провел за «Краснодар» 28 матчей в рамках РПЛ, забил 17 голов и сделал 5 голевых передач.