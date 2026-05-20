Бывший нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о лучших тренерах в истории футбола, сравнив Алекса Фергюсона и Хосепа Гвардиолу.

«Я видел немало сравнений с Алексом Фергюсоном. Для меня сэр Алекс — величайший тренер всех времён, а Пеп — безоговорочно лучший наставник своего поколения.

Многие говорят о преданности Гвардиолы, который уже десять лет работает в одном клубе, и это действительно впечатляет. Но Фергюсон оставался верен "Манчестер Юнайтед" 26 лет. Если задуматься, это просто невероятный срок.

Когда сэр Алекс пришёл в клуб, ситуация была совсем другой. Ему пришлось практически заново строить "Манчестер Юнайтед", чтобы вернуть команду на вершину английского футбола. У Пепа такой задачи не было.

При этом нельзя отрицать того, чего Гвардиола добился с точки зрения тотального доминирования», — приводит слова Руни BBC.

Алекс Фергюсон считается одним из самых успешных тренеров в истории футбола. За карьеру шотландский специалист завоевал 49 трофеев и был включён в Залы славы английского, шотландского футбола и английской Премьер-лиги.