«Барселона» хочет сохранить нападающего Маркуса Рашфорда в своей команде. Об этом сообщает Marca.

Стало известно, что «Барселона» может выкупить игрока у «Манчестер Юнайтед» за 30 млн евро этим летом. «Сине-гранатовые» считают, что будет трудно найти качественного форварда за ту же стоимость.

Игра Рашфорда убедила тренерский штаб «Барселоны», каталонцы не ищут нового форварда. Сам англичанин готов пойти на понижение зарплаты для того, чтобы продолжать выступать за «сине-гранатовых».

В нынешнем сезоне Рашфорд провел за «Барселону» 44 матча во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 10 голевых передач.